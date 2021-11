Cop26: asset coalizione finanza per clima a 130 trilioni dlr

(ANSA) - GLASGOW, 03 NOV - La coalizione di banche e fondi per il clima Gfanz (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), lanciata ad aprile dall'inviato dell'Onu su clima e finanza Mark Carney, ha raccolto al momento l'adesione di oltre 450 aziende, che rappresentano 130.000 miliardi di dollari di asset, il 40% dei capitali finanziari mondiali. Lo ha reso noto la stessa Gfanz sul suo sito, riferisce Bloomberg. Al momento dei lancio, Gfanz comprendeva aziende per 70.000 miliardi di dollari. Gli aderenti si impegnano ad adottare linee guida basate sulla scienza per raggiungere 0 emissioni di carbonio alla metà del 2050, e a fornire obiettivi intermedi al 2030. (ANSA).