Borsa: Europa cauta con trimestrali, Londra -0,08%

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Avvio cauto per le Borse in Europa, con gli indici poco mossi in apertura. Londra -0,08%, Parigi -0,04%, Francoforte -0,15% e Milano che da un +0,06% si porta in terreno positivo con la spinta di Unicredit e Stellantis forti delle loro trimestrali. Sono i conti e le prospettive delle società a dare l'indirizzo ai mercati in questa seduta ma senza perdere di vista l'andamento dei prezzi delle materie che pesano sull'andamento delle azioni del settore energia e risorse di base.

Royal Dutch Shell cede il 3%, UniCredit e STellantis guadagnano oltre l'1% mentre Telecom Italia fa un tuffo a 31 centesimi (-8%) e poi risale di poco. (ANSA).