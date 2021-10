Borsa: bene Milano (+0,4%), su alcune banche, sprint di Stm

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Continua la seduta in rialzo Piazza Affari (+0,4%), mentre il resto delle principali Borse europee prosegue in ordine sparso, dopo che la Bce ha deciso di lasciare invariati i tassi. A Milano prosegue lo sprint di Stm (+4,9%) dopo i conti e corrono Diasorin (+4,3%) e Amplifon (+3,1%).

Molto bene tra le auto Ferrari (+2,1%), non Stellantis (-0,4%) con la trimestrale. Giù Cnh (-0,7%). In positivo Exor (+1,5%).

Tra le banche guadagnano Unicredit (+0,9%) con i conti, che nei giorni scorsi aveva interrotto le trattative per Mps (-0,4%).

Bene Bper (+0,9%), non Intesa e Fineco (-0,4% entrambe) e nemmeno Banco Bpm (-0,9%) e Carige (-1,8%), con lo spread Btp-Bund a 117 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,99%. Male la paytech Nexi (-2,9%). Resta in forte calo Saipem (-8,5%), con la trimestrale e sono in rosso anche gli altri petroliferi, dall'impiantistica di Tenaris (-1,9%) a Eni (-0,5%), col greggio in calo (wti -1%) a 81,7 dollari al barile e il brent a 83,7 dollari. In deciso calo Tim (-4,5%) con i conti e le stime abbassate fino al 2023. Male le utility, da Italgas (-1,7%) il giorno dopo la trimestrale, a A2a (-1,6%), nonostante le stime positive per i conti del trimestre. In rosso Mediobanca (-0,4%) il giorno dopo i conti. Tra i titoli in calo Leonardo (-0,8%) e Poste (-0,6%). Bene nel lusso Moncler (+0,5%), che attende i conti a mercati chiusi. Tra i titoli in positivo Campari (+1%), due giorni dopo i conti, Enel (+1%) e Pirelli (+0,6%).

Fra i titoli a minore capitalizzazione sprint per Gvs (+9,5%) e I Grandi viaggi (+5,8%), Tonfo di Eprice (-8,1%) e Technogym (-5,8%) il giorno dopo i conti. (ANSA).