Al via Forum Eurasiatico, focus su transizione energetica

(ANSA) - VERONA, 28 OTT - La transizione energetica, l'economia circolare e la green economy saranno al centro della prima giornata del Forum Economico Eurasiatico in corso a Verona nel Palazzo della Gran Guardia.

L'edizione di quest'anno "L'Eurasia per un nuovo ordine geopolitico ed economico-sociale: Upgrading to a new, people-centered economy" vede la presenza di esponenti politici, rappresentanti di grandi imprese, associazioni di categoria e di settore italiane e russe. Apriranno i lavori il sindaco di Verona, Federico Sboarina, il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli, e il presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico.

Numerosi i dibattiti in programma. Previsto una tavola rotonda sull'importanza del gas naturale per accompagnare il sistema energetico verso la sua decarbonizzazione, (ANSA).