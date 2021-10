Borsa: Milano debole in attesa Bce, scivola Nexi

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Pochi spunti con una prevalenza di vendite e un generale indebolimento delle banche in Piazza Affari alla vigilia della riunione del direttivo della Bce: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,61% a 26.806 punti, l'Ftse All share in calo dello 0,67% a quota 29.424.

Milano ha fatto peggio di qualche frazione di punto rispetto agli altri mercati azionari del Vecchio continente, tutti in lieve ribasso con Londra e Francoforte in calo dello 0,3%, mentre Amsterdam, Madrid e Parigi hanno perso poco meno.

Piazza Affari ha guardato anche al forte calo dei tassi su tutti i titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che è rimasto piuttosto stabile a 112 punti base, mentre il rendimento del prodotto del Tesoro ha chiuso allo 0,94%.

Sul listino principale della Borsa milanese, scivolone per Nexi, che ha accusato una forte corrente di vendite nel finale e ha chiuso in calo del 6,6% a 16,4 euro con un indebolimento dei credit default swap. Pesanti anche Fineco (-2,5%), Bper (-2,4%), A2A (-2,2%) e Cnh, che ha ceduto il 2,1%. Nel settore del credito, Banco Bpm è scesa dell'1,7% finale, Intesa dell'1,1% e Mps di un punto percentuale a 1,05 euro, con Unicredit limata dello 0,6%. Piatta Mediobanca (+0,1%) dopo i conti.

Nel paniere a elevata capitalizzazione di Piazza Affari, si sono mossi in maggiore controtendenza Interpump ed Enel, cresciute entrambe dello 0,9%. (ANSA).