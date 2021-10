Snam: la rete diventa una mostra fotografica

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Un viaggio di 4.000 chilometri dal confine con l'Austria in Friuli Venezia-Giulia alle rive del Mediterraneo di Mazzara del Vallo, passando per autostrade, percorsi turistici, foreste, parchi, fiumi e oasi naturali d'Italia. Sarà questo il contenuto della mostra fotografica "The Thin Line" di Giada Ripa, in programma dal 9 novembre al 5 dicembre a Milano.

L'artista ripercorre l'esplorazione visiva del gasdotto invisibile, l'infrastruttura energetica che attraversa il Paese rispettando i territori e collegando le comunità. L'esposizione, curata e allestita da un team coordinato da Pippo Ciorra con la collaborazione dell'architetto Luca Di Lorenzo Latini, sarà ospitata dalla Fabbrica Sassetti, ex edificio industriale nel quartiere Isola di Milano, fino al 5 dicembre 2021. Ad accompagnare il progetto anche un libro realizzato da Giada Ripa e pubblicato dalla casa editrice 5 Continents Editions.

La mostra comprende circa 15 lavori di grande formato più un ampio corredo di materiali: documentari, video, mappe e testi.

Al centro del racconto c'è la rete di Snam, che si articola per oltre 32 mila chilometri lungo la penisola trasportando oggi gas naturale e in futuro sempre più gas rinnovabili come biometano e idrogeno. Il passaggio dell'infrastruttura viene descritto come un'occasione di restauro del paesaggio. (ANSA).