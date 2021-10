Imprese della green economy chiedono una legge sul clima

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - L'Italia ha bisogno al più presto di una legge nazionale per la protezione del clima, per accelerare il passo nelle misure per la neutralità climatica. E' questo l'appello al parlamento e al governo che viene dal Consiglio nazionale della green economy, la rete di 68 organizzazioni di impresa del settore, in occasione dell'apertura stamani degli Stati generali della green economy, alla fiera Ecomondo a Rimini. (ANSA).