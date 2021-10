Lavoro: un'Accademia a Como formerà laureati e disoccupati

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Formazione professionale sull'automazione per laureati, diplomati, inoccupati e disoccupati di tutta Italia. E' il progetto 'Manufacturing Academy" organizzato da Comau, ComoNExT e Umana, che prenderà il via a Lomazzo (Como) dal prossimo 15 novembre con un primo corso per 'Programmatori di sistemi automatizzati 4.0' fino al prossimo 14 gennaio. Obiettivo dell'iniziativa - si legge in una nota - è "colmare la distanza tra il mondo delle imprese in cerca di competenze 4.0 e i profili professionali presenti sul mercato che non sono in grado di soddisfare quelle richieste".

Al progetto collabora Comau, attiva nello sviluppo di sistemi e prodotti per l'automazione, che mette a disposizione la metodologia e le isole robotiche sulle quali i corsisti potranno effettuare anche esercitazioni pratiche. La affiancano ComoNext - Innovation Hub, che metterà a disposizione i propri docenti, le competenze della propria rete di imprese e le aule, mentre l'agenzia per il lavoro Umana si occuperà in particolare del reclutamento degli iscritti e del loro inserimento nel mondo del lavoro. (ANSA).