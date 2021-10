Clima: Descalzi, senza assumersi rischi solo bla-bla

"Ci siamo presi il rischio dei Bond Sostenibili perché crediamo nel nostro piano di transizione e per dargli una ragione economica, altrimenti sono solo parole". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni intervenendo a un seminario su Dottorato e Impresa all'Università Bicocca di Milano. "Probabilmente non ci sarò più, dopo il 2030 scompaio - ha sottolineato - e alle parole debbono seguire i fatti. I nostri stipendi sono legati a quello e se non raggiungo determinati obiettivi ambientali la parte variabile salta". "Se raccontiamo storie che nessuno potrà vedere sono solo bla bla bla, dobbiamo prendere rischi personali ora per essere credibili, solo così diventano discorsi veri e credibili", ha concluso. (ANSA).