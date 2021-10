Gucci: Centra, redigeremo primo bilancio di genere

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - "Redigeremo il nostro primo bilancio di genere, uno strumento potente che speriamo diventi prassi anche per altre realtà del settore privato nel percorso verso una piena parità". Lo ha detto, riporta una nota, Antonella Centra, executive vice president general counsel, corporate affairs & sustainability di Gucci, intervenendo oggi a un incontro al festival Eredità delle donne, kermesse fiorentina diretta da Serena Dandini, dal titolo 'Soldi', che ha visto - tra gli altri - la partecipazione della ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

"La pandemia ha accentuato problemi di disuguaglianza preesistenti. Per questo crediamo sia importante lavorare tutti insieme verso una direzione comune - ha detto Centra -. Con il pieno supporto del nostro ceo e presidente, Marco Bizzarri, abbiamo deciso di intraprendere un percorso di analisi approfondita della nostra popolazione aziendale in Italia redigendo il nostro primo bilancio di genere. Come fatto per la lotta al cambiamento climatico, riteniamo sia fondamentale agire ma dobbiamo essere consapevoli della situazione in cui ci troviamo per generare un vero cambiamento".

Il bilancio di genere, si ricorda, è uno strumento innovativo, soprattutto nel settore privato, ed è parte fondante della certificazione che è al centro della strategia per la parità promossa dal ministero per le Pari opportunità e la famiglia. "Quando si tratta di diritti non c'è concorrenza ma al contrario maggiore adesione porta un beneficio diffuso - ha concluso Centra -, auspichiamo che grazie all'iniziativa della ministra Bonetti la certificazione di genere diventi una prassi". (ANSA).