Manovra: sindacati, aumentare redditi di lavoratori e pensionati

"Incrementare i redditi lordi e netti di lavoratori e pensionati è un'esigenza non più rinviabile per rispondere anche al progressivo impoverimento di salari e pensioni. Tutte le risorse previste per le misure fiscali in legge di Bilancio dovranno essere finalizzate a questo obiettivo, privilegiando le fasce di reddito basse e medio-basse". Lo affermano la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, e i segretari confederali di Cisl e Uil, Giulio Romani e Domenico Proietti, chiedendo di rafforzare anche il contrasto all'evasione fiscale.

"C'è una esigenza di giustizia e di equità, che non può essere ignorata o sottovalutata", affermano i sindacati. (ANSA).