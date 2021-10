Colao-Vestager, confronto su regole comuni mercati digitali

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha incontrato oggi Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione Europea competente per la concorrenza e il digitale. "È stata sottolineata - riassume una nota - l'importanza di avanzare il dialogo sulle regole comuni europee per i mercati e i servizi digitali (Digital Markets Act)". Vittorio Colao e Margrethe Vestager hanno, inoltre, ribadito la necessità di promuovere la collaborazione internazionale in ambito tecnologico. Tra i temi del bilaterale anche il ruolo centrale delle politiche di concorrenza europee per promuovere la transizione digitale. Durante l'incontro si è discusso delle iniziative del governo italiano volte ad utilizzare i fondi europei del Recovery Fund; in particolare sono state condivise le tempistiche del Piano Italia a 1 Giga, che verrà notificato a breve alla Commissione Europea per avere l'autorizzazione nel rispetto dei tempi del PNRR.

Nel pomeriggio invece, durante il seminario "Politiche e regolamentazione per favorire la concorrenza nei mercati digitali: due agende convergenti" organizzato dall'Università Europea di Roma in collaborazione con la Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione europea, il Ministro e la Vicepresidente hanno illustrato i prossimi passi necessari per costruire un mercato digitale europeo più competitivo sulla scena internazionale. (ANSA).