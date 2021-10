Borsa: Milano prosegue in rialzo, bene le utility

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue la seduta in rialzo. Piazza Affari è sostenuta dall'andamento positivo delle utility. Sugli scudi Interpump (+1,8%) e Prysmian (+1%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 110 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1%.

Andamento positivo per il comparto dell'auto con Cnh (+1,3%), Stellantis (+0,9%), nel giorno dell'accordo con Samsung Sdi sulle batterie elettriche, e Ferrari (+0,2%). In ordine sparso le banche: Bper e Mediolanum cedono lo 0,1% mentre sono in terreno positivo Banco Bpm (+0,9%), Carige (+0,3%), Intesa e Unicredit (+0,2%), Mps (+0,1%).

Tra le utility si mettono in mostra Hera (+1%) e A2a (+0,7%).

Bene anche Snam (+0,6%), Italgas (+0,2%) e Terna (+0,3%). In rialzo Generali (+0,2%), dopo il via libera dell'antitrust europea all'acquisizione di Cattolica (+0,3%). (ANSA).