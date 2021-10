Franco, Italia tra i Paesi con maggior dinamismo export

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Per l'Italia "è importante la dinamica dell'export: se guardate all'ultimo outlook del Fmi, l'Italia è, tra le economie avanzate, tra quelle che hanno maggiore dinamismo per l'export, quest'anno veniamo dietro solo al Giappone, nel 2022 veniamo solo dopo la Spagna": lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco nel suo intervento alla giornata mondiale del Risparmio. La "dinamica positiva" si riflette sul saldo corrente, ha spiegato Franco. "La bilancia dei pagamenti è positiva per una cifra rilevante, di 3,5 punti del pil", ha aggiunto. (ANSA).