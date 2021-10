Banche:Patuelli,pronte a fine moratoria, no a svendita Npl

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Le banche debbono affrontare la complessa fase successiva alle moratorie e prevedere prudenzialmente la crescita dei crediti deteriorati che non va sottovalutata o sopravvalutata, anche per non alterarne il mercato". Lo afferma il presidente del'Abi Antonio Patuelli nel suo intervento alla Giornata del Risparmio dell'Acri. "Le Banche non debbono essere costrette a svendere i deteriorati con scadenze troppo ravvicinate e rigide" aggiunge il presidente dell'associazione bancaria secondo cui "valuteremo gli effetti della riforma della giustizia civile". (ANSA).