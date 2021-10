Start up: Gorillas, nuovi soci per 1 miliardo

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Gorillas, la start up tedesca, da poco arrivata anche in Italia, per la consegna istantanea di generi alimentari, ha raccolto con successo quasi un miliardo di dollari con un round di finanziamento di Serie C. Si tratta del più grande finanziamento di un'azienda non quotata che il settore in Europa abbia mai visto fino ad oggi, sottolinea una nota. Il round è stato guidato dal colosso europeo di consegne Delivery Hero e ha incluso ulteriori finanziamenti da parte degli investitori esistenti Coatue Management, DST Global, Fifth Wall, Tencent, Atlantic Food Labs, Fifth Wall, Greenoaks, A* e dai nuovi investitori Alanda Capital, G Squared, Macquarie Capital, MSA Capital e Thrive Capital.

Dalla sua fondazione nel giugno 2020, Gorillas è cresciuta rapidamente fino a gestire oltre 180 magazzini in 9 mercati internazionali, consegnando oltre 4,5 milioni di ordini solo negli ultimi 6 mesi. (ANSA).