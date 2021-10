Borsa: Milano galleggia, pesano le banche

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - La Borsa di Milano (+0,06%) galleggia, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Su Piazza Affari pesa l'andamento delle banche. Lo spread tra Btp e Bund scende a 103 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,88%.

Nel listino principale procedono in calo Banca Mediolanum (-1,6%), Intesa (-0,9%), Bper e Unicredit (-0,5%). Male anche Mps (-0,2%) mentre è in controtendenza Banco Bpm ( +0,4%).

Seduta positiva per Enel (+1,3%), Prysmian (+1,1%) e Recordati (+0,8%). Contrastate le assicurazioni con Generali (+0,2%) mentre è in rosso Unipol (-0,4%). In calo anche Tim (-0,6%) e Atlantia (-0,5%) mentre avanza Mediaset (+0,1%).

Contrastati i titoli legati al petrolio dove è in calo Eni (-0,3%) mentre sale Saipem (+0,4%). Piatta Tenaris (-0,07%).

