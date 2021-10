Borsa: Europa piatta guarda a trimestrali e impatto prezzi

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Le europee proseguono la seduta poco mosse mentre si guarda alla stagione delle trimestrali. Gli investitori stanno valutando quale sarà l'impatto dei rincari delle materie prime sui profitti delle società. Resta sempre alta l'attenzione sull'andamento dell'inflazione e sulle mosse della banche centrali. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1656 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Poco variate Londra (+0,07%), Parigi (+0,04%), Francoforte (+0,02%). In stabile rialzo Madrid (+0,7%) e Milano (+0,2%). I listini sono sostenuti dall'andamento del comparto dell'energia (+0,8%) e delle utility (+0,5%), con il prezzo del petrolio Wti che sale a 83,4 dollari al barile mentre il Brent sfiora gli 85 dollari.

Acquisti anche nel comparto dell'auto (+0,6%) con Daimler (+1,1%), Volkswagen e Porsche (+0,9%). In flessione il settore della componentistica (-0,5%).

Sul fronte delle materie prime l'oro sale a 1.778 dollari l'oncia (+0,97%). Avanza anche l'argento (+2%) mentre è poco mosso il minerale di ferro. In calo le quotazioni del gas ad Amsterdam dove il prezzo scende dello 0,5% a 93,50 euro al Mwh, a Londra è in flessione dell'1% a 235 penny per Mmbtu, l'unita' termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi, mentre il prezzo Usa sale dello 0,5% a 5 dollari per unità termica britannica. (ANSA).