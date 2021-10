Borsa: Europa debole attende Wall Street, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Le Borse europee proseguono deboli in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Piazza Affari prosegue in stabile rialzo. Sui mercati prevale l'incertezza mentre gli investitori cercano di capire l'impatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime sugli utili delle società. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro avanza a 1,1661 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Invariate Londra e Parigi (+0,01%), in lieve rialzo Francoforte (+0,1%), ben posizionate Madrid (+0,7%) e Milano (+0,4%). I listini sono sostenuti dalle utility (+0,8%) e dall'energia (+0,7%) mentre è in calo la farmaceutica (-0,4%).

Fari puntati sulle materie prime con il petrolio Wti che sale a 83,40 dollari al barile mentre il Brent supera gli 85 dollari.

In rialzo anche l'oro (+1%) e l'argento (+2,1%).

A Piazza Affari si mettono in mostra Saipem e Enel (+1,7%) e Prysmian (+1,4%). Tra le banche in luce Banco Bpm (+1,5%).

Andamento positivo anche per Unicredit (+0,4%), alle prese con la trattativa per Mps (-0,7%), quest'ultima mentre le obbligazioni subordinate scivolano al minimo nell'ultimo mese.

Vendite per Banca Mediolanum (-1,6%), Italgas (-0,9%) e Poste (-0,8%). (ANSA).