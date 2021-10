Banche: lieve calo tassi su nuovi mutui

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Lieve calo a settembre per i tassi sui nuovi mutui che restano così ai minimi storici. Come emerge dal rapporto mensile Ab il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è l'1,39% (1,46% ad agosto 2021, 5,72% a fine 2007). Il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,19% (stesso valore nel mese precedente e 6,18%). Per quanto riguarda il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è l'1,19% (1,07% il mese). Il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) è in Italia lo 0,45%.

