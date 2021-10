Intesa: Messina, impegnati a far crescere il nostro Paese

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "Noi vogliamo prenderci l'impegno di lavorare per far crescere il Paese. Questo è un impegno che abbiamo preso con tutti i governi, ma in questa fase è ancora più importante visto il momento che stiamo affrontando. Questo è il momento decisivo per il nostro Paese".. Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso della presentazione dell'accordo con Confindustria. (ANSA).