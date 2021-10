Alimentare: i kit per pasti di HelloFresh sbarcano in Italia

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - I kit di ingredienti per preparare pasti a casa di HelloFresh sbarcano in Italia. Le attività della multinazionale tedesca che si occupa di delivery di meal-kit, si legge in una nota, saranno coordinate nel nostro Paese da un ufficio a Milano che opererà insieme al nuovo centro logistico a Tavazzano con Villavesco (Lodi), con la previsione di creare 80 posti di lavoro.

HelloFresh si candida come alternativa all'acquisto di cibo al supermercato, consegnando a domicilio ingredienti pre-porzionati e un'ampia varietà di ricette. Fondata a Berlino nel 2011 e quotata alla Borsa di Francoforte, HelloFresh ha chiuso il 2020 con 3,7 miliardi di euro di fatturato, impiegando più di 16 mila persone nel mondo e offrendo una gamma di 10 mila ricette diverse. Lo sbarco in Italia, dove HelloFresh sta creando una catena di approvvigionamento locale, si inserisce nel percorso di crescita internazionale del gruppo, già attivo in 15 paesi.

"Le abitudini di consumo delle persone stanno cambiando profondamente sia in Italia che nel mondo. Siamo entusiasti di offrire agli italiani un'alternativa più comoda e sostenibile alla spesa al supermercato", commenta Stefano Cracco, chief operating officer di HelloFresh Italia. (ANSA).