Lavoro: panificazione in stato di agitazione, il 18 ottobre presidi a Roma

Il contratto nazionale per gli addetti della panificazione è scaduto da 3 anni. “Si tratta di una grave ingiustizia per i lavoratori che hanno garantito, anche nel periodo più duro della pandemia, il pane sulle tavole degli italiani”, denunciano i sindacati di categoria Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Il settore occupa 80mila addetti in 20mila imprese, sia a carattere artigianale che industriale. Le trattative, nel corso dei mesi scorsi, si sono sviluppate con le controparti, Federpanificatori e Fiesa-Confesercenti, in due tavoli separati. “Ma in entrambi i contesti – hanno dichiarato nella conferenza stampa odierna Fai Flai e Uila – constatiamo ad oggi la loro mancata volontà a giungere, in tempi brevi, alla sigla del rinnovo del CCNL”. Per questi motivi, Fai Flai e Uila hanno proclamato il 27 luglio scorso lo stato di agitazione con il conseguente blocco delle prestazioni in regime di flessibilità e di straordinario. In quest’ambito, lunedì prossimo, 18 ottobre, dalle 10 alle 13, sono previsti due presidi a Roma: uno davanti alla sede di Federpanificatori ed uno non lontano dalla sede di Confesercenti.