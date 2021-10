Fitch, rating Italia dipenderà da debito e riforme

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Le prospettive del rating sull'Italia dipenderanno dalla sostenibilità del debito e dalla crescita, dove sono "cruciali" le riforme e l'uso dei fondi del recovery.

Lo scrive l'agenzia Fitch, che a giugno aveva confermato un BBB- con prospettive stabili. Fitch prefigura una azione negativa sul rating se gli effetti negativi della pandemia sulla crescita dovessero trascinarsi, o se il Governo "non riuscisse a stabilizzare il debito/Pil oltre il 2021". Al contrario, una strategia di consolidamento dei conti di medio termine sarebbe '"rating positive", così come "una ripresa economica più forte e maggior fiducia nelle prospettive di crescita di medio termine, specie se suffragata da riforme strutturali".

Dopo la giustizia, dove Fitch riconosce il cambiamento dopo i passati tentativi falliti, "altre riforme sono programmate ma non è chiaro se la loro approvazione avrà lo stesso successo. Ci aspettiamo che trovare un accordo fra i partiti della 'grande coalizione' sulla riforma del fisco e sulla concorrenza sarà più difficile".

Fitch prevede una crescita del 5,7% per il 2021, del 4,3% nel 2022 e del 2,5% nel 2023, L'andamento favorevole di crescita e bilancio pubblico hanno portato l'agenzia di rating a rivedere in meglio la traiettoria del debito a 155% del Pil a fine 2021 (prima era 159%), e successivamente "cali soltanto marginali fino al 2030". (ANSA).