Borsa: Europa contrastata attende Wall Street, Milano -0,10%

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Le Borse europee proseguono contrastate in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Gli investitori guardano con ottimismo alla prossima stagione delle trimestrali, mentre restano le incertezze per l'aumento delle materie prime e dei costi energetici che potrebbero provocare un rallentamento della ripresa economica. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1563 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,4%. In positivo Francoforte (+0,6%) e Parigi (+0,2%) mentre sono in rosso Madid (-0,6%), Londra e Milano (-0,1%). Sui listini pesa l'energia (-1,6%), con il prezzo del petrolio Wti in calo a 80,19 dollari al barile e il Brent a 82,92 dollari. Giornata all'insegna del rialzo, invece, per le quotazioni del gas naturale. Ad Amsterdam il prezzo sale del 5,03% a 90,02 euro al Mwh. A Londra il prezzo è in aumento del 6,4% a 228,5 penny per Mmbtu, l'unita' termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. Nel Vecchio continente in calo anche le banche (-0,8%) e le assicurazioni (-1%). Bene l'informatica (+2,5%) e le auto (+1%).

A Piazza Affari scivolano Saipem (-2,8%), Tenaris (-1,9%) e Eni (-1,7%). In calo anche Unipol (-1,4%) e Generali (-1,2%).

Sugli scudi Nexi (+2,8%). In netto rialzo Recordati (+1,7%), Moncler e Diasorin (+1,6%) e Prysmian (+1,5%). In luce anche Stellantis (+1,4%). (ANSA).