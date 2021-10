Ue-19: prosegue boom inflazione, a settembre tasso al 3,4%

(ANSA) - BRUXELLES, 01 OTT - Continua a salire l'inflazione nella zona euro. Secondo la stima flash di Eurostat il tasso è salito al 3,4% a settembre, in aumento rispetto al 3% di agosto.

A pesare soprattutto l'energia (17,4%, rispetto al 15,4% di agosto), seguita dai beni industriali al netto dell'energia (2,1%, rispetto al 2,6% di agosto), alimentari, alcolici e tabacco (2,1%, rispetto al 2% di agosto) e servizi (1,7%, rispetto all'1,1% di agosto). I tassi più elevati in Estonia (6,4) e Lituania (6,3). In Italia è stimato al 3. (ANSA).