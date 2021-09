Borsa: Europa instabile in attesa Wall Street, Milano -0,14%

(ANSA) - MILANO, 30 SET - La crescita dell'inflazione in Francia e in Italia e la disoccupazione stabile in Germania incidono sulle Borse europee, già instabili in una seduta, l'ultima del mese, che vede anche una rotazione dei portafogli.

L'indice d'area lo stoxx 600, a metà giornata, si tiene sulla parità con il sostegno di titoli legati all'energia mentre sono fiacchi gli industriali Tra le singole Piazze Francoforte cede lo 0,2%. Milano con il Ftse Mib è a -0,14%. Sulla parità Parigi (+0,09%) e Londra (+0,11%), quest'ultima mentre il Pil del secondo trimestre nel Regno unito è stato rivisto al rialzo a +5,5%. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 103 punti con il rendimento del decennale italiano sempre vicino allo 0,82%. I Treasury scendono all'1,52 mentre i future su Wall Street si confermano positivi.

Sotto la lente oltreoceano le mosse per evitare lo shutdown del governo.

Fronte cambi, l'euro continua ad essere debole sul dollaro.

La moneta unica scende sotto 1,16 (1,1571) sul biglietto verde.

In lieve calo il petrolio con il wti a 74,7 dollari al barile e il brent a 78,5. (ANSA).