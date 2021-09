Sviluppo Sostenibile:torna'Voci sul futuro' con Ansa e ASviS

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Dalle imprese alle infrastrutture, dal cibo ai temi dell'accessibilità. Torna da oggi in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, "Voci sul futuro", forum in streaming realizzati da ANSA con l'Alleanza dello sviluppo sostenibile: un viaggio con esperti e protagonisti dei diversi settori per approfondire gli aspetti dello sviluppo sostenibile, individuare le trasformazioni in atto e suggerire spunti per il futuro.

Il primo ospite dei Forum è oggi alle ore 15 il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Il 29 settembre sempre alle 15 sarà la volta del presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli con una puntata dedicata ai temi dell'accessibilità e dell'inclusione mentre il 30 settembre, sempre alle ore 15, si parlerà di futuro del cibo con Cristina Bowerman. Gli appuntamenti sono realizzati con la collaborazione di Wind Tre. Voci sul futuro sono in streaming su ANSA.it, festivalsvilupposostenibile.it e sulle pagine Facebook di Ansa e ASviS.

Il Festival dello Sviluppo sostenibile, organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, si tiene dal 28 settembre al 14 ottobre in tutta Italia, con oltre 600 eventi dedicati alla sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale. (ANSA).