Borsa: Europa sale nel finale, bene le banche, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Borse europee positive nel finale pur con i listini Usa contrastati. Milano guadagna lo 0,8%, Francoforte e Parigi lo 0,4%, Londra lo 0,3% e Madrid l'1,42%.

Salgono il greggio (Wti +1,% a 75,32 dollari al barile) e l'acciaio (+1,24% a 5.572 dollari la tonnellata) e scende a 101,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo di titoli in crescita di 1,4 punti base allo 0,793%.

In luce Rolls-Royce (+10,32%), su nuovi massimi dopo la cessione di Itp Aero per 1,7 miliardi di euro a Bain Capital.

Bene tra i bancari Unicredit (+5,37%), Ing (+4,43%), SocGen (+3,32%), Commerzbank (+3,25%), Santander (+3%), Intesa (+2,%), Bper (+3,63%) e Banco Bpm (2,84%). Acquisti sui petroliferi Shell (+4,5%), TotalEnergies (+3,5%), Bp (+3,2%) ed Eni (+2,5%), insieme a Tenaris (+3,5%). Pesano i produttori di semiconduttori Asm (-4%) , Be (-4,3%), Nordic (-3,85%) e Asml (-2,7%), mentre resiste Stm (+0,17%). Corrono i telefonici Tim (+2,96%) e Bt (+2,24%) , mentre scivola Cellnex (-3,66%) dopo la raccomandazione di vendita di Citigroup. Acquisti sugli automobilistici Daimler (+2,13%), Bmw (+1,5%) e Renault (+2,7%), segue Stellantis (+0,85%), debole Ferrari (-0,2%). (ANSA).