Snam: accordo con l'Arma dei Carabinieri sulla sicurezza

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Accordo tra Snam e l'Arma dei carabinieri sulla sicurezza in azienda e sul territorio in tutto il territorio nazionale. L'intesa, sottoscritta dall'amministratore delegato, Marco Alverà, e dal comandante generale dell'Arma, il generale Teo Luzi, ha l'obiettivo di "rafforzare la sicurezza dei processi aziendali, per la tutela delle persone e la protezione delle infrastrutture critiche, attraverso la promozione di sinergie in ambito informativo e formativo".

Snam e l'Arma dei carabinieri avvieranno una collaborazione per attività di formazione del rispettivo personale sui temi della sicurezza e della tutela dell'ambiente, anche attraverso il supporto del Comando dei carabinieri per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica. L'accordo prevede inoltre l'organizzazione congiunta di eventi finalizzati alla condivisione di esperienze e 'best practice operative'.

"L'avvio di una collaborazione tra un'istituzione fondamentale come l'Arma dei carabinieri e una società che realizza e gestisce infrastrutture strategiche come Snam - ha spiegato Alverà - ha l'obiettivo di contribuire alla sicurezza delle persone e dei territori, mettendo a fattor comune le reciproche competenze di security e diffondendo buone pratiche in termini di etica e lotta alla corruzione".

"Questo accordo - ha sottolineato il generale Luzi - consente di promuovere, in maniera sinergica, le esperienze e le professionalità delle proprie eccellenze, incrementando la formazione del personale, nell'ambito delle reciproche competenze". "L'obiettivo comune - ha aggiunto - resta quello di sviluppare, in Italia e all'estero, iniziative volte a migliorare il livello di sicurezza delle persone e dei territori, con un'attenzione costante al rispetto della natura e dell'ambiente".

L'implementazione delle iniziative che Snam e l'Arma dei carabinieri organizzeranno insieme sarà disciplinata da appositi accordi attuativi. (ANSA).