Borsa: Hong Kong apre a -1,08%, Evergrande a -1,32%

(ANSA) - PECHINO, 21 SET - La Borsa di Hong Kong apre gli scambi in territorio negativo con un'altra brusca correzione legata alla crisi di Evergrande, il secondo sviluppatore immobiliare cinese che in avvio di seduta cede l'1,32% sui timori di un crack sempre più vicino: l'indice Hang Seng accusa un calo dell'1,08%, a 23.839,18 punti. Chiuse per festività le borse di Shanghai e Shenzhen. (ANSA).