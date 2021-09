Borsa: Milano scivola con le banche, Eni giù con cedola

(ANSA) - MILANO, 20 SET - La Borsa di Milano (-2,3%) scivola con gli altri listini europei. A Piazza Affari pensano le banche. Giù Eni (-4,7%) che oggi stacca la cedola (record date 21 settembre). Lo spread tra Btp e Bund tedesco è stabile a 102 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,718%.

Tra le banche sono in rosso Bper (-3,6%), Unicredit e Banco Bpm (-3,4%), Intesa (-2,6%) e Mps (-1,5%). Soffre anche il comparto dell'auto con Stellantis (-3,7%), Cnh (-3,1%), Pirelli (-1,7%) e Brembo (-1,6%).

Vendite anche per le utility dove A2a cede l'1,8%, Inwit (-1,5%), Hera (-1,2%), Italgas (-0,7%) e Snam (-0,4%). A Piazza Affari in positivo Mediaset (+1%), all'indomani della stipula dell'atto notarile olandese per il trasferimento e il cambio di denominazione in Mediaset N.V. (ANSA).