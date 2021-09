Borsa: Europa lima rialzo dopo inflazione Ue, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Le Borse europee limano il rialzo con il dato sull'inflazione nell'eurozona schizzato al 3% ad agosto. Milano segna un +0,2% con il Ftse Mib ancora sui 26mila punti. Francoforte registra un +0,4%, Parigi un +0,79% e Londra un +0,32%. I mercati sono peraltro a rischio volatilità per il giorno delle 'streghe' che prevede una serie di scadenze tecniche. Lo sguardo è poi rivolto alla prossima settimana e alle mosse Fed che riunisce il Fomc.

Intanto lo spread tra Btp e Bund resta stabile nell'area dei 101 punti base con il rendimento del decennale italiano che sale allo 0,72%. I future su Wall Street sono passati in negativo mentre nel pomeriggio è atteso dagli Stati Uniti l'indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan. Si conferma in calo il petrolio con il Wti che tiene i 72 dollari al barile. L'euro si apprezza sul dollaro e scambia a 1,1780 sul biglietto verde. (ANSA).