Mediaset in utile nel semestre per 226,7 milioni

I ricavi netti consolidati di Mediaset nel primo semestre ammontano a 1.387,2 milioni rispetto ai 1.166,4 milioni dello stesso periodo del 2020. Il risultato netto del gruppo televisivo è positivo per 226,7 milioni rispetto alla perdita di 18,9 milioni dei primi sei mesi dell'esercizio precedente ed è migliore anche rispetto a quello del primo semestre 2019 (102,7 milioni) grazie anche a due elementi straordinari: la plusvalenza generata nel secondo trimestre dalla partecipata al 40% EI Towers (attraverso la cessione di Towertel) e i dividendi frutto della partecipazione in ProsiebenSat1.

Grazie a una raccoltà pubblicitaria che si è mantenuta postiiva anche nei mesi di lugli oe agosto malgrado la concorrenza Rai con gli Europei di Calcio e le olimpiadi a Tokyo il gruppo televisivo della famiglia Berlusconi conferma per il 2021 l'obiettivo di rafforzare ulteriormente i risultati economici e la generazione di cassa caratteristica consolidati.