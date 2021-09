Borsa:Europa incerta con inflazione Usa e WS aperta positiva

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Vanno in ordine sparso le principali Borse europee, dopo la diffusione dei dati sull'inflazione Usa, che ha rallentato ad agosto a un +5,4%, come da previsioni degli analisti, e l'apertura positiva di Wall Street. In lieve rialzo l'oro (+0,4%9 a 1.793 dollari l'oncia.

In forte calo, tra le materie prime, l'acciaio (-2,2%9 a 5.471 dollari la tonnellata. In Europa la Piazza migliore resta Milano (+0,7%), con lo spread Btp-Bund risalito a 99,2 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,65%. Seguono Francoforte (+0,4%), Madrid (+0,2%), Parigi (-0,01%) e Londra (-0,1%).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,3%, sostenuto in particolare dai semiconduttori, come Stm (+2,5%) e Ams (+2,1%). Bene anche molti petroliferi, tra cui Lundin (+4,3%) e Polski Koncern (+3,8%), col greggio che sale (wti +0,6%) a 70,8 dollari al barile. Qualche eccezione, tra cui Neste (-2%) e Gal (-1,3%). Bene i farmaceutici e l'industria, in particolare i trasporti sia aerei che marittimi. Positiva la gran parte delle banche, a iniziare da Banco Bilbao (+1,6%), Bank of Ireland (+1,5%) e tra quelle d'affari Mediobanca (+1,3%), con eccezioni come Hsbc (-0,9%) e Credit Agricole (-0,8%). Nell'estrattivo titoli in rosso, a cominciare da Anglo American (-2,6%), nell'acciaio, dove si registrano perdite, picco in basso per Evraz (-3%). Bene le auto, soprattutto Ferrari (+1,8%) e Stellantis (+1,6%). Pesante il lusso, influenzato dai timori di nuove strette in Cina per contrastare un nuovo diffondersi del Covid 19, da Kering (-3,7%) a Richemont (-3,4%) e Lvmh (-1,9%), con eccezioni come Pandora (+6,9%), con l'annuncio di acquisizioni a medio termine da parte del ceo.

(ANSA).