Borsa: Milano (+1,22%) allunga con Europa, brilla Pirelli

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Piazza Affari ha allungato il passo (+1,22%) con il resto delle Borse europee e con i futures Usa che preannunciano un'apertura in rialzo di Wall Street alla vigilia del dato sui prezzi al consumo negli Stati Uniti che martedì potrà dare indicazioni sul tapering della Fed. Si rafforza il dollaro mentre il rally del greggio aiuta petroliferi e titoli dell'energia.

A Milano la migliore è Pirelli (+3,05%) con Saipem (+2,96%) tallonata da Eni (+2,12%) e Tenaris (+1,98%). Si mettono però in luce in altri comparti Banca Generali (+2,77%) e Atlantia (+2,25%) mentre il patto di consultazione fra Caltagirone e Del Vecchio, reso noto sabato, non pare smuovere né Generali (+1,46%), nè Mediobanca (+1,53%) .

Fuori dal paniere principale intanto Safilo (+8,95% a 1,87 euro) ha ridotto i guadagni iniziali legati alla licenza per una collezione di occhiali firmata Chiara Ferragni. (ANSA).