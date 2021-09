Borsa: Europa sale, in luce petroliferi e materie prime

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Sono bene intonate le Borse europee e lo sono anche i futures americani dopo la chiusura in rosso della scorsa settimana. L'attenzione degli investitori è tutta concentrata sul dato dell'inflazione Usa che sarà diffuso martedì. Francoforte guadagna lo 0,73%, Parigi lo 0,54% e Londra lo 0,46% Bene nel complesso i titoli petroliferi grazie al rialzo del greggio (Wti +0,76% a 70,25 dollari al barile e Ice +0,71% a 73,44 dollari) mentre continua la corsa delle materie prime a partire dall'alluminio che ha raggiunto per la prima volta in 13 anni i 3.000 dollari a tonnellata. (ANSA).