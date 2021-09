Bankitalia: a giugno +52% spese dei turisti stranieri

(ANSA) - ROMA, 13 SET - In ripresa, nel mese di giugno 2021, il saldo della bilancia dei pagamenti turistica italiana.

Secondo i dati della Banca d'Italia ha registrato un avanzo di 503 milioni di euro, a fronte di un saldo positivo di 354 milioni nello stesso mese dell'anno precedente. Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia (1.596 milioni) sono aumentate del 52,6 per cento; quelle dei viaggiatori italiani all'estero (1.092 milioni) sono cresciute del 57,9 per cento. Tuttavia rispetto a giugno 2019 pre pandemia, le spese dei viaggiatori stranieri in Italia sono scese del 65,7 per cento, quelle degli italiani all'estero del 55,0 per cento. (ANSA).