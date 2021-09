Bance: Bce ed Eba alla Ue, applicare riforme Basilea 3

(ANSA) - ROMA, 07 SET - La Banca centrale europea e l'Autorità bancaria europea scrivono alla Commissione europea per raccomandare "che gli standard regolamentari di Basilea 3 siano adottati pienamente, con tempestività e fedeltà" allo spirito della riforma.

In una lettera, preceduta da una simile iniziativa di buona parte delle banche centrali nazionali europee, Eba e Bce definiscono "cruciale" evitare che la Commissione europea, da cui è attesa entro ottobre una proposta per l'adozione dei nuovi criteri, un approccio "incoerente con gli accordi internazionali".

. "Qualsiasi ulteriore slittamento - scrivono Eba e Bce riferendosi alla decisione, presa durante la pandemia, passata di posticipare al 2023 l'inizio dell'entrata in vigore delle nuove regole - andrebbe a danno dell'interesse pubblico europeo". (ANSA).