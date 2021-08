Borsa: Milano negativa (-0,6%) con Stm, tiene Azimut

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Primi scambi in territorio negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,6%, con Stm peggior titolo tra quelli a elevata capitalizzazione in calo dell'1,3%, mentre prova a tenere Azimut (+0,6%) con Unipol che ondeggia attorno alla parità.

Tra i gruppi principali qualche vendita su Interpump dopo i recenti record e Bper, con entrambi i titoli che perdono l'1,2%.

Deboli inoltre Cnh, Tenaris, Exor e Moncler che cedono poco più di un punto percentuale, con Atlantia che perde l'1% a 15,7 euro dopo che la controllata Abertis ha ceduto la partecipazione nella francese A'lienor.

Sul fronte del credito, in avvio Banco Bpm segna un calo dello 0,9% e Unicredit dello 0,8%, mentre Carige si muove sulla parità e Mps sale di qualche frazione di punto. (ANSA).