Gianetti: Fiom-Cgil, sindacati uniti, ritirare licenziamenti

"Unitariamente le organizzazioni sindacali hanno chiesto il ritiro dei licenziamenti per consentire l'apertura di un reale confronto per la continuità occupazionale". Così Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil, e Silvia Spera dell'area Politiche industriali Cgil nazionale, dopo il tavolo di confronto sulla Gianetti ruote convocato dalla viceministra Alessandra Todde. "Tutte le istituzioni presenti, nazionali, regionali e territoriali, unitamente a tutto il sindacato - dicono - hanno chiesto l'utilizzo delle 13 settimane di Cig" per valutare nuovi soggetti industriali anche con il sostegno del governo e Invitalia. Al tavolo di confronto hanno preso parte il ministero del Lavoro, le istituzioni regionali e locali, il fondo tedesco Quantum capital partners e il management aziendale. Le organizzazioni sindacali chiedono quindi il ritiro dei licenziamenti per aprire un confronto sulla "continuità occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di Ceriano Laghetto (Monza- Brianza) e dello stabilimento di Carpenedolo (Brescia).