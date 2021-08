Oro: in calo a 1.810 dollari

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - L'oro è in calo sui mercati asiatici, con gli analisti che attendono in settimana in dati Usa sul mercato del lavoro. Il metallo prezioso con consegna immediata cede lo 0,2% a 1.810,52 dollari l'oncia. In calo anche l'argento (-0,5%), mentre avanzano platino e palladio. (ANSA).