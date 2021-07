Mercedes-Benz solo auto elettriche entro 2030 dove possibile

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Mercedes-Benz , la divisione auto di lusso del Gruppo Daimler, è pronta per "elettrificare l'intera gamma entro la fine del decennio laddove le condizioni di mercato lo consentano". E' quanto afferma il Gruppo di Stoccarda che ha presentato il proprio piano sull'auto elettrica modificando la strategia da "prima l'elettrico" a "solo l'elettrico". In particolare obiettivo del Gruppo è "accelerare verso un futuro a zero emissioni e a guida tramite software". Entro il 2025 i clienti potranno "scegliere la versione elettrica per ogni modello della gamma". (ANSA).