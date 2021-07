Harley-Davidson: utile trimestre a 206 milioni, ricavi +77%

(ANSA) - NEW YORK, 22 LUG - Harley-Davidson chiude il secondo trimestre con un utile netto di 206 milioni di dollari su ricavi in crescita del 77% a 1,53 miliardi. I risultati mostrano un deciso miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nel mezzo della pandemia, e beneficiano della nuova strategia industriale dell'amministratore delegato Jochen Zeitz, denominata Hardwire.

La vendita delle sole motociclette ha generato ricavi per 1,03 miliardi, in aumento del 131% sul 2020. La vendita di parti e accessori è aumentata invece del 32%. Nel primo semestre, le vendite mondiali di motociclette Harley-Davidson hanno sono risultate pari a 109.500 unità, in crescita del 18%. Le previsioni per l'intero 2021 indicano una crescita nei ricavi del segmento moto del 30-35%. (ANSA).