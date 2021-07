Cotone è eco-certificato, anche jeans diventano sostenibili

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Levi Strauss & Co (insieme ai suoi brand storici Levi's, Dockers, Denizen by Levi's e Signature by Levi Strauss & Co.) diventano più verdi. Aderiscono infatti al protocollo ('U.S Cotton Trust Protocol') alla base del sistema che fissa obiettivi quantificabili e verificabili per la produzione sostenibile di cotone.

Il 'U.S Cotton Trust Protocol' ha raggiunto in meno di un anno oltre 450 membri tra brand, retailer, stabilimenti e produttori. Tra gli aderenti, oltre a Levi Strauss & Co, ci sono anche Tesco e Gildan, Gap Inc. (e i suoi marchi Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta) e Next Plc.

Per Jeffrey Hogue, chief sustainability officer di Levi Strauss & Co., "la qualità e la sostenibilità del cotone che utilizziamo sono fondamentali per la nostra attività e importanti per i nostri clienti. L'adesione al Protocollo rappresenta un passo importante e una partnership chiave per raggiungere il nostro obiettivo di realizzare il 100% dei nostri prodotti con cotone coltivato in modo più sostenibile".

Il 'U.S Cotton Trust Protocol' supporterà gli sforzi per la sostenibilità dei brand fornendo dati verificati sulle pratiche di sostenibilità dei coltivatori di cotone statunitensi e l'accesso a dati aggregati su base annua su elementi chiave quali l'utilizzo dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra, il consumo di energia, l'efficienza, l'erosione e la presenza di carbonio organico nel suolo. I membri beneficeranno anche del 'Protocol Credit Management System', che permette la completa trasparenza della catena di approvvigionamento attraverso l'uso della tecnologia blockchain di TextileGenesis.

"Siamo lieti di accogliere Levi Strauss & Co, Tesco e Gildan come nostri nuovi membri - osserva Gary Adams, presidente del 'U.S Cotton Trust Protocol' - si tratta di brand riconosciuti e apprezzati a livello globale. Siamo orgogliosi di supportarli nel raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi". (ANSA).