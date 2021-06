Borsa: Asia sottotono, Europa prevista incerta

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Avvio di settimana sottotono per le Borse di Asia e Pacifico dopo la chiusura mista di venerdì di Wall Street, in attesa di segnali dalle indicazioni macroeconomiche di questa settimana e dall'andamento della campagna vaccinale contro il Covid.

Tokyo segna un marginale -0,06%. Deboli anche Shanghai (-0,28%) e Hong Kong (-0,2%), quest'ultima nella sessione pomeridiana, dopo che quella del mattino è stata cancellata a causa dell'allerta meteo per le pesanti piogge. Positiva Shenzhen (+0,50%). Marginali Seul (+0,01%) e Sydney (-0,01%) Senza una precisa direzione i future sull'Europa mentre si muovono in terreno positivo quelli sugli Stati Uniti. Nel quadro della giornata sotto la lente dall'Euro Finance Summit i discorsi di Weidmann (Bundesbank) e De Guindos (vice presidente Bce) mentre dagli Stati Uniti sono attese le attività manifatturiera della Fed di Dallas. Il focus della settimana è sul mercato del lavoro negli Stati Uniti e sui dati preliminari dell'inflazione nell'eurozona. (ANSA).