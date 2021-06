Verso decreto per stop licenziamenti selettivo e rinvio cartelle

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il governo sta lavorando ad un decreto per spostare il termine per l'invio delle cartelle e per prolungare la cig Covid per alcuni settori in crisi, come il tessile, legandola al blocco dei licenziamenti. Lo si apprende da fonti ministeriali confermando - come anticipato dal Sole 24 Ore - che nel dl dovrebbe rientrare anche il rifinanziamento della nuova Sabatini (le risorse sono esaurite e lo sportello per le domande si è chiuso il 2 giugno). Il provvedimento, il cui valore sarebbe inferiore a 3 miliardi, dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana per evitare che il primo luglio ripartano licenziamenti e cartelle. (ANSA).