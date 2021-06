Borsa:Milano in rialzo come l'Europa, bene Amplifon e Mediaset

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - La Borsa di Milano prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari sono ben intonate Amplifon (+3%) e Diasorin (+2,9%). Bene anche Mediaset (+2,2%), dopo l'assemblea che ha dato il via libera alla sede in Olanda ed al dividendo straordinario.

Seduta positiva anche per il comparto finanziario con Unipol e Banca Generali (+2%), Unicredit (+1,4%), Generali (+1,1%), Intesa (+0,5%) e Bper (+0,3%) mentre sono in controtendenza Mps (-0,2%) e Banco Bpm (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bun, intanto, scende a 106 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,88%.

In fondo al listino Pirelli (-2%), dopo che Goldman Sasch ha ridotto il prezzo obiettivo. Seduta in calo anche per Tim (-0,6%) e Leonardo (-0,2%). In rosso il lusso con Cucinelli (-1,1%), Moncler (-0,6%) e Tod's (-2,1%). (ANSA).