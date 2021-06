Borsa: Europa debole, futures Usa incerti in attesa Powell

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Si sono orientate al ribasso le Borse europee guardando ai futures Usa contrastati all'indomani del rimbalzo dei listini americani. Francoforte è la peggiore (-0,39%), Parigi è sotto la parità (-0,05%) mentre fa meglio Londra (+0,13%). Nel complesso i recuperi dei titoli dell'energia, malgrado il Brent si sia assestato dopo aver superato i 75 dollari (-0,14% a 74,76 mentre il greggio Usa -0,32% a 73,34%), compensano solo in parte i cali dei tecnologici che guardano alla debole intonazione del future sul Nasdaq.

L'attenzione dei mercati, negli Stati Uniti e non solo, è concentrata in giornata sulla testimonianza del presidente della Fed Jerome Powell in commissione al Congresso sul piano di emergenza pandemico e sui programmi di acquisto di bond.

In questa attesa i treasuries decennali statunitensi si sono stabilizzati, col rendimento all'1,49% mentre il dollaro ha annullato parte dello scivolone segnato alla vigilia. (ANSA).