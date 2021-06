(ANSA) - MILANO, 16 GIU - In scia all'avvio positivo di Wall Street le Borse in Europa proseguono la seduta in cauto rialzo.

Londra sale dello 0,15%, Parigi dello 0,2%, Milano dello 0,11% e Francoforte resta piatta (-0,01%), così pure Madrid (-0,06%) .

(ANSA).